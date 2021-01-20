РИАМО - 20 янв. В Подмосковье 21-22 января прогнозируется ухудшение погодных условий, в связи с чем водителям на дорогах необходимо быть крайне внимательными и соблюдать ПДД, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье 21 января ожидается снегопад, который к вечеру 22 января перейдет в ледяной дождь. Также прогнозируется потепление до плюс 1-3 градусов и ветер до 11-13 метров в секунду. Дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности. При необходимости будет проведена превентивная обработка дорог реагентами.

«Призываем участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. Не спешите на дорогах, соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких маневров, держите дистанцию и будьте аккуратны при движение в черте населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию в регионе. В случае необходимости спецтехнику выведут для предотвращения появления скользкости на дорогах и обеспечения безопасного движения.