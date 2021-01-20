РИАМО - 20 янв. В мероприятиях в честь Крещения в Московской области в 2021 году приняли участие 261,8 тысячи человек, что на 30% больше, чем в 2020 году, при этом окунулись в проруби 158,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

К Крещению в регионе подготовили 220 мест для купания на открытых водоемах, в купелях при храмах и в прудах. Везде были палатки для переодевания и обогрева, пункты для раздачи горячего чая, установили дополнительное освещение.

«В этом году с 18 по 19 января окунулись в крещенскую воду 158,5 тысяч человек. Всего в мероприятиях, посвященных православному празднику, приняло участие 261,8 тысячи жителей и гостей Московской области, что на 30% больше, чем в 2020 году», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что мероприятия в честь религиозного праздника прошли с соблюдением всех мер безопасности. Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций не было.

Ежегодно с 18 на 19 января православные верующие празднуют Крещенский сочельник, который традиционно отмечают омовением в воде. Праздник символизирует очищение после принесения покаяния в грехах.