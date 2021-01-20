РИАМО - 20 янв. В этом году на Введенском кладбище в Москве начнется новый масштабный этап реставрации исторических мавзолеев и могил, работы пройдут по заказу и под контролем департамента культурного наследия столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«На Введенском кладбище продолжается планомерная работа по возвращению исторического облика старинным могилам и мавзолеям. С 2013 года проведена реставрация уже более 80 надгробий, из них шесть были сделаны в 2020 году. В ближайшее время планируется начать комплексные работы по сохранению еще 10 мавзолеев и одной могилы», - сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что в порядок планируют привести каждый памятник, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

Так, в 2021-2022 годах реставраторам предстоит вернуть исторический облик могиле биолога Н.К. Кольцова, а также следующим мавзолеям: католической часовне А.А.Демонси, мавзолею графини Е.Ф.Мусиной-Пушкиной, часовне-усыпальнице семьи Амлонг, мавзолею семьи Дельсаль и другим объектам.

Введенское кладбище основано в 1771 году. Многие скульптурные памятники и надгробия на кладбище сооружены известными скульпторами и архитекторами. На кладбище похоронены многие известные личности: 54 Героя Советского Союза, 27 Героев Социалистического Труда, 90 революционеров и старых большевиков, более 770 ученых, около 300 артистов, композиторов и дирижеров, 95 литераторов, более 80 художников, скульпторов и архитекторов, почти 200 заслуженных врачей, учителей, строителей, заслуженных деятелей культуры, заслуженных мастеров спорта, множество лиц духовного звания.