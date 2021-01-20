РИАМО - 20 янв. На востоке Москвы планируют построить более 50 объектов образования в рамках реализации программы реновации старого жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Для сбалансированного развития кварталов реновации разработаны и утверждены проекты планировок территорий. <...> В Восточном административном округе планируется построить 25 детских садов и почти 30 школ и образовательных комплексов», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что строительство намечено в районах Богородское, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Метрогородок, Перово, Северное Измайлово и Соколиная гора.

«В границах проектируемых территорий также появятся объекты здравоохранения и спорта, а также детско-досуговые и культурные центры», – добавил Левкин.

Всего по программе реновации на востоке города предстоит расселить и демонтировать 1062 жилых дома. Подобраны 82 стартовые площадки с градостроительным потенциалом около 1,5 миллионов квадратных метров.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.