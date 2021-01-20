РИАМО - 20 янв. Столичные следователи начали проверку информации о завладении деньгами 82-летнего ученого РАН, мужчина перевел в адрес инвестиционной компании 1,2 миллиона рублей, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения в СМИ следует, что в июне мужчине позвонили из инвестиционной компании, расположенной по улице Краснопролетарской в городе Москве, и убедили инвестировать деньги под проценты, на что ученый согласился», — сказала Иванова.

Она добавила, что ученый приехал в офис фирмы и не обнаружил ее по этому адресу. В общей сложности он направил в адрес организации 1,2 миллиона рублей.

Будут проверены все факты, установлены обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.