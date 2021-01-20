РИАМО - 20 янв. На обсуждение жителей столицы были вынесены 62 градостроительных проекта, в рамках которых запланированы новые объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, бытового обслуживания и торговли, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В начале года на обсуждение жителей представлены такие значимые проекты, как строительство новых линий метро, реконструкция улиц, проект уникального «Музейного квартала» в Пушкинском музее, и многие другие не менее значимые. Все проекты затрагивают социально значимые сферы жизни горожан», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Более детально ознакомиться с проектами, а также внести предложения можно на сайте «Активный гражданин» в соответствующем разделе с 20 января по 2 февраля.

В районах Хорошево-Мневники и Строгино будет рассмотрен проект планировки новой линии метро от станции «Шелепиха» до станции «Липовая роща».

В районах Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное и Печатники жители получат возможность оставить свои отзывы о новой линии метро, которая пройдет через районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное на территорию новой Москвы.

В Москворечье-Сабурове жители могут высказаться по проекту, предполагающему благоустройство прогулочной зоны, а жители районов Отрадное, Алтуфьевский и Бибирево смогут поделиться мнением о соединении Костромской улицы и Юрловского проезда.

Стать участниками электронных обсуждений могут жители столицы, которые проживают и работают в границах разрабатываемых проектов, а также правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, депутаты Мосгордумы и муниципалитатов.

Чтобы стать участником общественных обсуждений на сайте проекта «Активный гражданин» нужно зарегистрироваться на портале mos.ru, а после заполнить данные в личном кабинете.

Вопросы и предложения жителей передадут тем, кто занимался разработкой проектов.