РИАМО - 20 янв. Правоохранители в результате оперативно-разыскных мероприятий установили двух полицейских из Солнечногорска при получении взятки за не проведение процессуальной проверки и не привлечение гражданина к ответственности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сумма денежного вознаграждения составила 250 тысяч рублей. Следственными органами в отношении подозреваемых принято процессуальное решение», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что на текущий момент по данном факту назначено проведение служебной проверки. По ее итогам правоохранителей уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также привлекут их к ответственности в соответствии с законом. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут и руководителей сотрудников, которые совершили преступление.

Преступление совершили двое сотрудников ОМВД России по городскому округу Солнечногорск.