РИАМО - 20 янв. Новую детско-взрослую поликлинику в столичном районе Солнцево планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, общая строительная готовность объекта составляет 55%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Пятиэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров будет состоять из двух блоков, соединенных общей трехэтажной зоной. В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства этого объекта.

«Москва реализует масштабную программу строительства медицинских учреждений. В ближайшие годы будет возведено порядка 60 новых объектов общей площадью порядка 1 миллиона квадратных метров. Среди них – 30 поликлиник в районах новостроек и сложившихся жилых кварталах, где они наиболее востребованы», - сказал Собянин.

Это учреждение начали строить в мае 2020 года. В новом здании планируют разместить филиал №6 городской поликлиники №212 с взрослым отделением на 500 посещений и детским отделением на 250 посещений в смену.

Новое здание будет принимать пациентов из Солнцева и близлежащих районов ТиНАО – 40 тысяч взрослых и 10 тысяч детей.

Взрослое и детское отделения будут максимально изолированы. Здесь можно будет попасть на прием врачам общей практики/терапевты, педиатры, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи, акушеры-гинекологи и другие специалисты.