РИАМО - 20 янв. Потепление в ближайшие дни придет в Москву, температура воздуха будет на восемь градусов выше нормальных январских показателей, сообщается на сайте «Метеовести».

Уже с 21 января на смену морозной погоде придет потепление. Снег постепенно перейдет в дожди, ночью и утром 22 января – ледяные.

«Столбики термометров в конце недели дотянутся до плюс 1 - плюс 2 градусов. Это примерно на 8 градусов выше нормальных январских показателей», - говорится в сообщении.

Прошедшей ночью температура воздуха в Подмосковье опускалась почти до минус 17 градусов, в Москве подморозило до минус 12 градусов.