РИАМО - 20 янв. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки в Подмосковье за выявили в Королеве (+57) и Балашихе (+62), всего за это время в области выявили 994 случая, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 180 899 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 372 человека. Выздоровели и выписались 140 529 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Молодежном, Протвине, Талдоме, Рошале, Зарайске, Звездном городке, по одному случаю — в Красноармейске, во Власихе, по два - в Луховицах, Можайске, Озерах, Шаховской, Бронницах, по три случая - Пущине, Лосино-Петровском, Лыткарине, Шатуре, по четыре - в Серебряных Прудах, Щелкове, по пять случаев - в Лотошине, Дубне, шесть - в Пушкине.

По семь случаев выявили в Павловском Посаде, Краснознаменске, Кашире, Ивантеевке, по восемь - в Реутове, Электрогорске, Воскресенске, по девять - в Черноголовке, Электростали, по десять - в Чехове, Дзержинском, Дмитрове.

По 11 случаев выявили в Егорьевске, Богородском округе, по 12 - в Волоколамске, Коломне, Орехово-Зуеве, 16 - в Котельниках, 17 - в Рузе, 18 - в Долгопрудном, 19 - в Раменском, 21 - во Фрязине, 22 - в Клину, 24 - в Серпухове, по 25 - в Домодедове, Одинцове, 28 - в Наро-Фоминске, по 31 - в Мытищах, Красногорске, по 32 - в Химках, Истре, 33 - в Солнечногорске, 34 - в Ленинском округе, 35 - в Ступине, 37 - в Лобне, 40 - в Люберцах, 44 - в Жуковском, 50 - Сергиевом Посаде, 56 - в Подольске.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.