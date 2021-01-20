РИАМО - 20 янв. В России инвестиции на развитие 5G за 2021-2027 годы могут составить порядка 1 триллиона рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Исследование на данную тему представило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
Вышеуказанные факторы влияют на объем инвестиций, а также сроки запуска 5G. При внедрении сетей 5G на частотах 4,8-4,99 ГГц затраты сильно увеличатся из-за высоких расходов электроэнергии.
Кроме того, на стоимость влияет оборудование, цена которого заметно растет, потому что многие поставщики производят его для использования на иных частотах, более распространенных для 5G.
Согласно исследованию, в стране активное развитие сетей 5G ожидается с 2024 года, но сроки могут поменяться из-за невысокого спроса.
Россиян предупредили о подорожании сотовой связи и интернета в 2021 году>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии