РИАМО - 20 янв. В России инвестиции на развитие 5G за 2021-2027 годы могут составить порядка 1 триллиона рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследование на данную тему представило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

«На текущий момент операторам не утвердили радиочастоты для развития новых сетей, следует из исследования. Аналитики также отмечают предложения по использованию только российского оборудования при строительстве 5G», - говорится в сообщении.

Вышеуказанные факторы влияют на объем инвестиций, а также сроки запуска 5G. При внедрении сетей 5G на частотах 4,8-4,99 ГГц затраты сильно увеличатся из-за высоких расходов электроэнергии.

Кроме того, на стоимость влияет оборудование, цена которого заметно растет, потому что многие поставщики производят его для использования на иных частотах, более распространенных для 5G.

Согласно исследованию, в стране активное развитие сетей 5G ожидается с 2024 года, но сроки могут поменяться из-за невысокого спроса.

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