РИАМО – 20 янв. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в России не будут вводить Covid-паспорта, сообщает РИА Новости.

«В России будут вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но это не будет «паспортом», - говорится в сообщении.

Матвиенко отметила, что прививка является добровольным решением.

По данным опроса портала SuperJob, 59% россиян высказались против введения в стране ковид-паспортов для переболевших Covid-19 и вакцинированных граждан.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России паспортов для вакцинированных от коронавируса граждан.​

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.