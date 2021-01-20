РИАМО - 20 янв. Ренита Григорьева умерла на 90-м году жизни, она была режиссером игрового и документального кино и большинство своих работ снимала вместе с супругом Юрием Григорьевым, в числе ее картин - «Мальчики», «Праздники детства», «Венский лес», «Говорит Москва», сообщается на сайте Союз кинематографистов России.

«Ренита Григорьева окончила исторический факультет МГУ (1955) и режиссерский факультет ВГИКа, мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой (1959). Работала на ЦСДФ (Центральная студия документальных фильмов – ред.), затем на киностудии имени М. Горького», – говорится в сообщении.

В числе игровых фильмов, которые сняла режиссер, значатся «Дорога на фестиваль», «Венский лес», «Сердце друга», «Праздники детства».

К документальным фильмам относятся «Утро нашего города», «Слово представляется студентам», «Жизнь одна…» и другие.

Григорьева также является автором книги воспоминаний «На пути к Дому» и лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Праздники детства», снятый по мотивам рассказов В. Шукшина.

Союз кинематографистов России и Гильдия режиссеров принесли свои соболезнования родным и близким режиссера.