РИАМО - 20 янв. В Московской области и столице с 09:00 21 января по 09:00 23 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областей ЦФО. В Курской, Белгородской и Воронежской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 21 января прогнозируется облачная погода, снег, гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью будет минус 15 – минус 13 градусов, днем — минус 8 – минус 6.

22 января сохранится облачная погода, ветер, гололедица, местами пройдут небольшие осадки. Температура ночью составит минус 9 – минус 7 градусов, днем от 0 до плюс 2.

В регионе 23 января местами прогнозируются небольшие осадки, туман и гололедица. Ночью температура будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, днем повысится до плюс 1 – 3 градусов.