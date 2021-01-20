РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 янв. В подмосковных Котельниках провели мониторинг предприятий общепита по вопросу соблюдения рекомендаций в условиях сохранения рисков распространения Сovid-19, все меры в общепитах соблюдаются в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Сотрудниками отдела потребительского рынка и услуг совместно с сотрудниками отдела защиты прав потребителей проведен выездной мониторинг предприятий общепита в микрорайоне Южный по вопросу соблюдения рекомендаций в условиях сохранения рисков распространения Сovid-19.

«В ходе выезда было установлено: меры профилактики против распространения коронавирусной инфекции выполняются в полном объеме; ведутся журналы ежедневного измерения температуры тела сотрудников, инструктажа по профилактике, выдачи масок и средств защиты, уборки и проветривания помещений, обработки поверхностей дезинфицирующими средствами», - говорится в сообщении.

При входе организована обработка рук кожным антисептиком. Также столы размещены с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Всего на территории города 73 объекта общественного питания, в том числе в торговых центрах. Мониторинг осуществляется ежедневно и будет продолжаться.