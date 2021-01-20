РИАМО - 20 янв. Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме на Беловежской улице в Москве, одного человека спасли и передали медикам, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:24. По прибытию пожарных происходило возгорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже.

«Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Из горевшей квартиры был спасен один человек и передан медикам, а также еще один человек передан для осмотра наряду скорой помощи», - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 12:53, в 13:04 – ликвидирован.