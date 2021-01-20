РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В среду в 19:00 КДЦ «Союз» приглашает люберчан на мастер-класс по эстрадному вокалу «Вокальные тайны», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Мероприятие пройдет в режиме онлайн. Участники мастер-класса узнают, как правильно распеваться перед выступлением и разучат эстрадную песню», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятию смогут все желающие на странице культурного центра в Instagram: https://www.instagram.com/kdc_soyuz/.