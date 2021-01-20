РИАМО - 20 янв. Инспекторы выявили незаконно построенное здание площадью 160 квадратных метров в столичном районе Бирюлево Западное, постройку демонтировали, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

На земельном участке, расположенном по адресу: Ступинский проезд, владение 4А, неустановленными лицами было возведено двухэтажное кирпичное здание под организацию офисных помещений.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что разрешение на строительство отсутствует, земельно-правовые отношения и права собственности не оформлены», — говорится в сообщении.

Незаконное здание снесли, а участок на его месте расчистили от строительного мусора.