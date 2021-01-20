РИАМО – 20 янв. Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса, желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты, сообщил генеральный директор гастроквартала «Депо Лесная» Александр Рафаилов.

В среду в фудмолле «Депо» открылся выездной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививки от Covid-19 делают городские врачи.

«Меры дистанцирования никто не отменял. У нас по всей площадке обязательно сотрудники и наши дорогие гости должны соблюдать дистанцию в полтора метра. На площадке у нас работают дезинфицирующие установки для организации чистого воздуха. И, конечно же, гости при желании могут бесплатно получить средства защиты в зоне ресепшн», - сказал Рафаилов.

Как пояснил заведующий филиалом №3 городской поликлиники №3 Алексей Смышляев, прививочный пункт работает по графику фудмолла.

«Принять сможем абсолютно всех желающих, вакцина находится в достаточном количестве. Сотрудники все подготовлены и обучены. Опыт проведения кампаний вакцинирования у Москвы очень большой», - сказал Смышляев.

Ранее выездной пункт вакцинации от Covid-19 начал работать в ГУМе. Со среды привиться от коронавируса также можно в торговых центрах «Город» и «Океания». Выездные бригады медиков проводят вакцинацию без предварительной записи. Процедура занимает порядка 40 минут.

В столице также работают пункты вакцинации от Covid-19 на базе 100 поликлиник. Помимо этого, привиться от инфекции можно будет в частных медицинских клиниках.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.