РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Спортсменки из городского округа Люберцы стали лучшими и вышли в финал первенства России по баскетболу сезона 2020-2021 годы, говорится в сообщении комитета по физкультуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Спортсменки Дарья Лысенко и Анна Никитина в составе сборной Московской области-2 заняли первое место в полуфинальном этапе, который проходил в Воронеже с 12 по 17 января 2021 года», - говорится в комитете.

В спорткомитете поздравляют спортсменок и их тренера Станислава Олеговича Кошелева с достойным результатом и желают новых спортивных достижений.