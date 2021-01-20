РИАМО - 20 янв. Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 еще 1301 человека, всего в регионе выздоровели после инфекции 140 529 пациентов, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

«Рекомендуем при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом», — напоминается в сообщении.

С начала пандемии в регионе было выявлено 180 899 случаев коронавирусной инфекции, скончались 3372 заболевших.

В Московской области начата вакцинация жителей от Covid-19 препаратом «Спутник V». Сделали прививку более 31 тысячи человек.

Вакцинацию проводят на добровольной основе, бесплатно прививку делают по полису ОМС.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.