РИАМО - 20 янв. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 994 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев в регионе превысило 180 тысяч, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященного ситуации с Covid-19.

Всего в Московской области на данный момент выявлено 180 899 случаев заболевания коронавирусом. Умерли за весь период пандемии 3372 человека, из них 37 — за минувшие сутки.

В Подмосковье развернута масштабная вакцинация от коронавируса. Привились уже свыше 31 тысячи человек.

Всего в регионе планируется привить от Covid-19 более 3,6 миллиона человек.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.