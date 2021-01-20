РИАМО - 20 янв. На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» построят завод по производству медицинских изделий, запуск производства намечен на 2023 год, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На этом заводе будут производить расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), систем переливания крови и растворов, а также контейнеров для сбора крови.

«Завод по производству медицинских изделий общей площадью 18 тысяч квадратных метров появится на земельном участке площадью 3,4 гектара на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва». Начало строительства намечено на конец 2021 года, запуск производства - на 2023 год», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестор вложит в этот объект 1,69 миллиарда рублей. Завод позволит создать свыше 270 новых рабочих мест.

Ежегодно предприятие планирует выпускать не менее 480 тысяч дыхательных контуров и 1,4 миллиона дыхательных фильтров для аппаратов ИВЛ.