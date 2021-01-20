РИАМО - 20 янв. В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ организовали профессиональную фотосьемку макета, чтобы расширить интерактивную фотогалерею, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новые снимки можно будет увидеть на экранах двух электронных информационных киосков.

«Сейчас посетителям макета доступно около 400 фотографий 100 объектов, расположенных на макете. Их можно подробно рассмотреть в четырех разных режимах освещения – дневном, ночном, а также с подсветкой и без нее. После окончания работы в интерактивную галерею добавятся еще 200 фотографий 50 новых объектов», - сказал Левкин.

Он добавил, что в информационных киосках появятся не только снимки отдельных строений, но и панорамы макета. Посетители смогут увидеть фотографии храмов на Соборной площади Кремля, гостиницы «Украина», столичных вокзалов и других объектов.

По его словам, в этом году запланировано выпустить фотоальбом о проекте «Макет Москвы».

На сегодняшний день для входа в павильон нужно отсканировать камерой смартфона QR-код или отправить СМС-сообщение с кодовым словом на короткий номер 7377. В помещении одновременно могут находиться не более 30 посетителей. Групповые экскурсии и временные выставки приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Площадь экспозиции составляет 429 квадратных метров. Павильон работает каждый день с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход в него свободный.