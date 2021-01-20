РИАМО - 20 янв. В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ организовали профессиональную фотосьемку макета, чтобы расширить интерактивную фотогалерею, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новые снимки можно будет увидеть на экранах двух электронных информационных киосков.
Он добавил, что в информационных киосках появятся не только снимки отдельных строений, но и панорамы макета. Посетители смогут увидеть фотографии храмов на Соборной площади Кремля, гостиницы «Украина», столичных вокзалов и других объектов.
По его словам, в этом году запланировано выпустить фотоальбом о проекте «Макет Москвы».
На сегодняшний день для входа в павильон нужно отсканировать камерой смартфона QR-код или отправить СМС-сообщение с кодовым словом на короткий номер 7377. В помещении одновременно могут находиться не более 30 посетителей. Групповые экскурсии и временные выставки приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Площадь экспозиции составляет 429 квадратных метров. Павильон работает каждый день с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход в него свободный.
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