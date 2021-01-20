РИАМО - 20 янв. Московские школьники, которые с 18 января вернулись в классы, без проблем адаптировались к очному обучению, сообщила РИАМО учитель русского языка и литературы Школы на Яузе, классный руководитель Наталья Моисеева.

«Ребята были очень рады встретиться друг с другом после долгой разлуки и с готовностью делили эту радость с учителями. Учащиеся активно работали на уроках, большинству хотелось оказаться у доски. Адаптироваться к очному учебному процессу школьникам в основном было несложно, единственная сложность, с которой им пришлось столкнуться, — это необходимость раньше вставать», - сказала Моисеева.

Сами школьники тоже признались, что вновь приступить к очным занятиям оказалось несложно.

«Я легко приступил к учебе, никаких страхов не было. В школе все осталось привычным и обычным. Но в первый день ловил себя на мысли, что привык к тишине, а в школе очень шумно. Однако адаптировался быстро к очному обучению, легче, чем после летних каникул, потому что мы с ребятами и учителями ежедневно были на связи», - рассказал ученик 10 класса школы №1500 Егор Брусов.

Из-за распространения коронавируса в октябре прошлого года учащихся 6-11 классов столичных школ перевели на дистанционное обучение. С 18 января все школьники с первого по одиннадцатый классы вернулись к учебе в обычном режиме.

Школы в Москве обязаны строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Если даже у одного школьника выявят коронавирус, то весь класс временно переведут на дистанционное обучение.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.