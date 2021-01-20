РИАМО - 20 янв. Полностью завершить строительство жилого комплекса «Архитектор» в Обручевском районе Москвы планируют в четвертом квартале 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасии Пятовой, работы начали в третьем квартале прошлого года. На данный момент девелопер ведет работы по устройству фундаментной плиты на строительной площадке.

«Проект реализуется по адресу: улица Академика Волгина, владение 2 строения 1, 2, 3, 4 (ЮЗАО). Здесь ГК ФСК ведет строительство трех корпусов, объединенных стилобатом. На строительной площадке уже выполнены работы по выносу инженерных сетей и земляные работы», - говорится в сообщении.

Сейчас строители осуществляют армирование фундаментной плиты жилого комплекса и гидроизоляцию фундаментной плиты для установки первого башенного крана. Также завершаются работы по устройству шпунтового ограждения котлована.

Всего в трех домах разной этажности запроектирована 1421 квартира. Помимо этого, проектом предусмотрены детский сад на 75 мест, двухуровневый паркинг на 670 мест и кладовые помещения.