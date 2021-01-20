РИАМО - 20 янв. В столице одобрили проект башни-«кристалла» из двух зданий в центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной, двум зданиям выданы свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В прошлом этот проект поддержал Архитектурный совет города Москвы, он действительно очень интересный, и я уверен, что уровень реализации будет на высоте», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Он добавил, что рядом с объектом появится прогулочная зона, которая будет вести к набережной.

Проект будет включать два офисных здания высотой 57 и 200 метров. На нижних этажах расположатся кафе и магазины, наверху обустроят смотровую площадку.

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