РИАМО - 20 янв. С наступлением холодов в столице специалисты АО «Москоллектор» обеспечили надежное обслуживание коммуникационных коллекторов для бесперебойной подачи тепла и воды в дома москвичей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
По словам гендиректора АО «Москоллектор» Ольги Афанасьевой, зимой нужно следить не только за состоянием внутри коллектора, но и за вентиляционными шахтами.
По ее словам, чтобы не допустить разрыва труб и промерзания, у аварийных выходов проводят работы по утеплению современными теплоизоляционными материалами, устанавливают стационарные дверцы в тех местах, куда проникает холод. При необходимости устанавливается система стационарного электрообогрева.
Особенно важно сохранить тепло на тех участках, которые примыкают к зданиям или располагаются вблизи вентиляционных шахт и тупиковых зон, заключила Афанасьева.
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