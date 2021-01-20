РИАМО - 20 янв. С наступлением холодов в столице специалисты АО «Москоллектор» обеспечили надежное обслуживание коммуникационных коллекторов для бесперебойной подачи тепла и воды в дома москвичей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

По словам гендиректора АО «Москоллектор» Ольги Афанасьевой, зимой нужно следить не только за состоянием внутри коллектора, но и за вентиляционными шахтами.

«Применяется комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы убрать большой приток холодного воздуха в подземные сооружения с улицы через вентиляционные шахты. Особенно это актуально для коллекторов, где проложены трубы водопровода», — сказала Афанасьева.

По ее словам, чтобы не допустить разрыва труб и промерзания, у аварийных выходов проводят работы по утеплению современными теплоизоляционными материалами, устанавливают стационарные дверцы в тех местах, куда проникает холод. При необходимости устанавливается система стационарного электрообогрева.

Особенно важно сохранить тепло на тех участках, которые примыкают к зданиям или располагаются вблизи вентиляционных шахт и тупиковых зон, заключила Афанасьева.