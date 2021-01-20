РИАМО - 20 янв. Территорию источника Гремячий ключ в Сергиево-Посадском городском округе благоустроят в этом году, там уже установили туалеты, контейнерные баки и палатки для обогрева, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Здесь уже были проведены некоторые работы, а именно: установлено два туалетных модуля по шесть кабинок, появились контейнерные баки у перехватывающей парковки, установлены брезентовые палатки МЧС для обогрева в буферной зоне», - говорится в сообщении.

Также на сегодняшний день завершается разработка концепции благоустройства территории источника.

«Первоочередная наша задача – благоустройство буферной зоны с устройством дорожно-тропиночной сети, размещением мест отдыха, торговых павильонов и размещением туалетных модулей», - сказал Хайкин.

Он добавил, что в Гремячем ключе запланировано сделать служебный подъезд и парковки служебного транспорта, провести благоустройство центральных входных аллей и площадки внутри комплекса. А еще будет сделан дополнительный деревянный настил к источникам, а существующий отремонтируют и расширят.

Гремячий ключ является одним из главных туробъектов Сергиево-Посадского округа, а также местом паломничества верующих.

По преданию, данный источник возник в XIV веке благодаря молитве Сергия Радонежского. Сейчас он является самым большим водопадом в Московской области – потоки воды стекают каскадами с высоты порядка 20 метров. Температура в источнике круглый год составляет плюс 4 - 6 градусов.

Каждый год на источник за водой приезжают порядка 600 тысяч человек. В пандемию коронавируса, по информации областного комитета по туризму, их число снизилось в три раза.