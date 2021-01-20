РИАМО - 20 янв. Многофункциональный офисно-деловой центр площадью более 21 тысячи квадратных метров появится в деревне Мамыри в ТиНАО столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

В нем расположатся офисы, общественные помещения, кафе на 200 мест и подземная парковка.

«Коммерческой и нежилой недвижимости с 2012 года на территории округов ввели около 4,5 миллиона «квадратов». Более 300 тысяч квадратных метров - лишь в 2020 году», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в ближайшей перспективе в новой Москве возможно возведение 35 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. Это объекты для развития социнфраструктуры и создания рабочих мест.

Жидкин добавил, что создание рабочих мест находится в приоритете развития ТиНАО. За восемь лет количество рабочих мест в округах выросло больше, чем в два раза. К концу прошлого года их было более 255 тысяч.

Больше всего рабочих мест создано в сфере услуг, топливно-энергетическом комплексе и строительстве, а также в логистике и связи.

Комплексное развитие новой Москвы в ближайшие четыре года позволит создать еще около 100 тысяч рабочих мест.