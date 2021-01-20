РИАМО - 20 янв. Более чем 1,1 тысячи автобусов «Мострансавто» укомплектованы новыми всесезонными шинами, которые получили логотип компании и были установлены на автобусы ЛиАЗ, ГолАз и другие транспортные средства большого и среднего класса, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Покрышки разработали в трех типоразмерах с учетом эксплуатационных потребностей компании.

«С начала сентября прошлого года на склад организации в Ногинске поступило несколько партий покрышек общим числом более 7,1 тысячи единиц», – говорится в сообщении

Так, большая часть изделий, составляющая порядка 3,1 тысячи единиц, представляет собой шины типоразмера 295/80 R22,5 для автобусов большого класса. В данной категории брендированными изделиями укомплектовали свыше 950 транспортных средств.

Новыми шинами оснастили и автобусы среднего класса. Их получили свыше 220 автобусов.

Новые шины распределяются по филиалам и устанавливаются на транспорт в общем порядке в соответствии с потребностями линейного автопарка подразделений предприятия.

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