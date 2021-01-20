РИАМО - 20 янв. По дорогам столицы начали курсировать автобусы с логотипом МЦД, которые рассказывают о преимуществах диаметров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всего на маршруты возле станций D1 и D2 выйдут 60 брендированных автобусов.

«Кроссовер, которого вы не ждали. В столице начали ездить автобусы с логотипом МЦД, которые рассказывают о преимуществах диаметров», - говорится в сообщении.

МЦД – новый вид городского транспорта. Это целая сеть связанных железнодорожных маршрутов, которые, по сути, образуют линии наземного метро.