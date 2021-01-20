РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. Пенсионеров в подмосковном Красногорске приглашают пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорских пенсионеров приглашают на вакцинацию от коронавируса по телефону. Сотрудники Красногорского управления социальной защиты населения ведут обзвон жителей категории 60+ с 15 января», – говорится в сообщении.

Социальные работники уже обзвонили более 360 человек.

Всего в округе от Covid-19 привились более 1,1 тысячи жителей.

В Красногорске работают четыре прививочных пункта – в поликлиниках горбольницы №1 на улице Карбышева, горбольницы №2 в микрорайоне Павшинская пойма и военном городке Павшино, а также в Нахабинской городской больнице.

Вакцина двухфазная и эффективна только при двукратном введении (повторная прививка через 21 день).

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.