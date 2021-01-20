РИАМО - 20 янв. В 38 городских округах Московской области установили более 300 искусственных дорожных неровностей (ИДН) для повышения безопасности и снижения числа ДТП, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, искусственные дорожные неровности можно делать даже зимой.

«Более чем на 180 региональных дорогах Подмосковья было установлено свыше 300 искусственных неровностей для принудительного снижения скоростного режима. В приоритетном порядке данная мера реализована в местах социального притяжения, в том числе на прямых участках дорог возле образовательных учреждений», – сказал Гержик.

Он уточнил, что самый большой объем работ выполнили в городском округе Коломна - там ИДН появились на 23 участках дорог, в Егорьевске – на 20, в Дмитровском и Талдомском округах – на 11, в Истре – на десяти.

«Лежачие полицейские» оборудованы световозвращающими элементами, это делает их заметными при плохой освещенности на расстоянии, чтобы водитель успел снизить скорость. ИДН прочные, устойчивые к повышенным нагрузкам и климатическим воздействиям.

Работы выполнены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данной программе планируется уменьшить число мест концентрации дорожных аварий на 20% по сравнению с 2017 годом, а еще снизить показатель смертности в ДТП до 12 человек на 100 тысяч населения.