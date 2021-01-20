РИАМО - 20 янв. В рамках прививочной кампании против коронавируса в Подмосковье прошли вакцинацию свыше 31 тысячи человек, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

«По состоянию на среду в Московской области вакцинировалось 31 209 человек», — говорится в сообщении.

В Подмосковье открыли более 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V». Всего в регионе планируется привить от коронавируса 3,6 миллиона человек.

Вакцинация проводится на добровольной основе, бесплатно по полису ОМС. В первую очередь привиться необходимо людям из группы риска — пациентам с хроническими заболеваниями, а также лицам старше 60 лет.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что с 21 января на предприятиях региона начнут работать выездные прививочные бригады.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.