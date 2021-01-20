РИАМО - 20 янв. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россиянам, привившимся от коронавируса, позволят выезжать за рубеж, сообщает РИА Новости.

По ее словам, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

«В настоящий момент правительством прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж», — подчеркнула Москалькова.

С 18 января во всех регионах России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Привиться можно бесплатно в городских поликлиниках, а также в выездных пунктах.​

За минувшие сутки в России зафиксировано 21 152 новых случая заболевания коронавирусом. Вылечились 25 290 пациентов, умерли 597 человек. Всего в стране выявлено 3 633 952 случая коронавируса.

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20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.