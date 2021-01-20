РИАМО - 20 янв. В году имеется два пика роста числа тараканов, первый из них придется на февраль, сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Периодически тараканы активизируются в многоквартирных домах. Это происходит по причине цикла размножения.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», – сказала Рославцева в эфире радио Sputnik.

Он добавила, что защита квартиры от нашествия насекомых возможна посредством перекрытия основных путей их проникновения. Например, на вентиляционные отверстия в кухне и ванной можно поставить сеточки. Эти комнаты нравятся тараканам из-за того, что там тепло и влажно.

Рославцева отметила, что бороться с тараканами необходимо обычными пищевыми приманками, так как на текущий момент насекомые не имеют к ним высокой резистентности.

Результаты травли насекомых посредством пиретроида не самые хорошие в связи с тем, что формируются популяции тараканов, устойчивые или резистентные к основным инсектицидам, заключила специалист.