РИАМО - 20 янв. Мосгосэкспертиза согласовала проект детского сада на 350 мест в столичном районе Ховрино, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Здание высотой 2-3 этажа возведут на Петрозаводской улице. На первом этаже учреждения запланированы вестибюльно-входная группа с комнатой охраны, пять групповых ячеек, медицинский блок, пищеблок, а также бассейн с сопутствующими помещениями, служебно-бытовые и технические помещения.
Дошкольное учреждение рассчитано на 14 групп, общее число детей – 350. Также в учреждении будут работать 79 человек.
«Помимо возведения самого здания детского сада, в границах участка строительства предусмотрено устройство проезда, тротуаров, 13 детских групповых площадок с покрытием из резиновой крошки и газона, а также физкультурной площадки», – добавила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Территорию оградят, установят декоративные архитектурные элементы и освещение, разместят навес для колясок, также выполнят комплексное озеленение.
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