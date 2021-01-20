РИАМО - 20 янв. Мосгосэкспертиза согласовала проект детского сада на 350 мест в столичном районе Ховрино, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здание высотой 2-3 этажа возведут на Петрозаводской улице. На первом этаже учреждения запланированы вестибюльно-входная группа с комнатой охраны, пять групповых ячеек, медицинский блок, пищеблок, а также бассейн с сопутствующими помещениями, служебно-бытовые и технические помещения.

«Этажом выше будут сформированы еще пять ячеек, физкультурные залы с трансформируемой перегородкой, музыкальный зал, кружковая для развивающих занятий, инвентарные, кабинеты психолога и логопеда, административное помещение. На последнем этаже предусмотрены четыре групповые ячейки, блок административных помещений», - говорится в сообщении.

Дошкольное учреждение рассчитано на 14 групп, общее число детей – 350. Также в учреждении будут работать 79 человек.

«Помимо возведения самого здания детского сада, в границах участка строительства предусмотрено устройство проезда, тротуаров, 13 детских групповых площадок с покрытием из резиновой крошки и газона, а также физкультурной площадки», – добавила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Территорию оградят, установят декоративные архитектурные элементы и освещение, разместят навес для колясок, также выполнят комплексное озеленение.