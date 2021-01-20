РИАМО - 20 янв. Клиент группы компаний «Инград» стал первым в Московском регионе покупателем жилья по новым стандартам программы военной ипотеки с эскроу, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Военнослужащий приобрел трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в корпусе №22 жилого квартала «Новое Пушкино». Общая стоимость недвижимости составила 6,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Ранее военные могли размещать средства целевого жилищного займа только на счетах девелопера. Это исключало возможность покупки недвижимости в проектах, строящихся с привлечением эскроу-финансирования. Осенью 2020 года были приняты поправки, которые сняли эти ограничения.

«В 2020 году клиенты INGRAD в рамках военной ипотеки приобрели жилую недвижимость почти на 600 миллионов рублей. Мы активно развиваем это направление продаж. Первая сделка по программе военной ипотеки с привлечением эскроу стала важным событием не только для нашей компании, но и для сотен военнослужащих, планирующих приобрести недвижимость в проектах INGRAD. Новый механизм проведения сделок существенно увеличивает выбор наших клиентов, а также позволит им приобретать квартиру на этапе котлована, по более низким ценам», - отметил руководитель направления военной ипотеки ГК «Инград» Андрей Алексеев.

ЖК «Новое Пушкино» стал одним из первых проектов INGRAD, аккредитованных по обновленным правилам военной ипотеки для проведения сделок с жилой недвижимостью. Квартал пользуется популярностью у военнослужащих - жилье здесь купили уже более 200 офицерских семей.

На сегодняшний день участникам накопительно-ипотечной системы по новой схеме доступны квартиры в семи корпусах ЖК «Новое Пушкино» (№№17, 18, 19, 22, 24, 25 и 26). Также согласование «Росвоенипотеки» получили ЖК «Новое Медведково» (корпуса №№16, 17, 45, 46) и ЖК «Одинград. Квартал Семейный» (корпуса №№3, 4, 8, 9).​