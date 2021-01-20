РИАМО - 20 янв. Подготовку к государственной итоговой аттестации обсудят в ходе родительского собрания в среду в школе №2 Люберец, говорится в сообщении управления образованием администрации муниципалитета.

«20 января в 17:00 в школе №2 (улица Электрификации, дом 30) состоится родительское собрание. На повестке – несколько вопросов: организация профильного обучения в 2021-2022 учебном году, условия поступления в профильные классы, подготовка к государственной итоговой аттестации. Приглашаются родители учащихся 8-9 классов школ №№2, 8, 19», – говорится сообщении.

В собрании примет участие начальник управления образованием городского округа Виктория Бунтина.

Регистрация на мероприятие начнется в 16:20.