РИАМО - 20 янв. В столице появится апарт-отель переменной этажности с подземной автостоянкой, который расположится на улице Сретенка, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Извещение о начале работ по возведению пятиэтажного комплекса площадью 10,6 тысяч квадратных метров, где должно разместиться 32 апартамента с панорамными окнами, уже поступило в комитет. Объект возводится на деньги инвестора.

«Инфраструктура апарт-отеля включит в себя общественную зону с магазинами, предприятиями общепита и офисами. Запланировано открытие бассейна и СПА-центра площадью 528 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Работа открытых террас планируется в летнее время. В подземной части здания появится паркинг на 48 машин и индивидуальные кладовые для жильцов.

Также предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории. Так, будут созданы проезды и тротуары из гранитной плитки. На территории также разобьют газоны.