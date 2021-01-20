РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В четверг первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева проведет встречу с жителями в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Встреча начнется в 18:00 на платформе Zoom.

«Уважаемые люберчане! В ходе встречи обсудим организацию вакцинации от Covid -19 в Люберцах. Свои вопросы вы можете заранее направить на адрес электронной почты: sp84955599732@yandex.ru или озвучить по телефону: 8(495)559-97-32» - сказала Назарьева.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/83928161590?pwd=KzNzYjBmTlJXZndtUEl5bWU0UFdsQT09. Идентификатор конференции: 839 2816 1590. Код доступа: 1234.