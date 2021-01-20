РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Спортсмены городского округа Люберцы на первенстве по рукопашному бою в Москве завоевали второе общекомандное место, говорится в сообщении комитета по физкультуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

На днях состоялось первенство Москвы по рукопашному бою. В нем участвовали порядка 200 спортсменов в возрасте от 12 лет до 21 года. Команда из Люберец из 9 спортсменов достойно выступила на соревнованиях.

«По итогам завоеванных медалей команда из Люберец заняла второе общекомандное место. В личном зачете первые места - у Юрия Рогачева в весовой категории 80 килограммов, Эльдара Утимишова (весовая категория 75 килограммов). Вторые места – у Романа Глущука (весовая категория 75 килограммов), Ильи Бакотина (весовая категория 60 килограммов), Владимира Клещева (весовая категория 80 килограммов)», - говорится в комитете.

Третьи места – у Ксении Тулуповой (весовая категория 50 килограммов), Артема Савушкина (весовая категория 60 килограммов), Георгия Жукова (весовая категория 65 килограммов), Василия Валяйчикова (весовая категория 80 килограммов).

Рукопашный бой – это русский̆ вид спорта, в нем сочетается смешанная техника единоборств, это вид спорта, который интересен детям и взрослым.