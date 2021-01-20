РИАМО - 20 янв. За прошедшие сутки столичные врачи вылечили 4770 пациентов, которые болели коронавирусной инфекцией, общее число вылеченных достигло 752 651, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве за сутки выявлено 2452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 1234 человека, скончались 65 пациентов», – говорится в сообщении.

Оперштаб напоминает, что при появлении любых симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача.

На текущий момент в столице ведется масштабная вакцинация от коронавируса. Открыто 100 прививочных пунктов. Порядка 200 тысяч москвичей уже поставили прививку от Covid-19.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.