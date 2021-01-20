РИАМО - 20 янв. Во время закрытия участка Калужско-Рижской линии метрополитена ожидается большая загрузка на компенсационных автобусах, пассажиров попросили пользоваться альтернативными маршрутами до соседних станций подземки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной-инфраструктуры столицы.

Участок метрополитена между станциями «Беляево» – «Новые Черемушки» закроют с 23 января по 7 февраля. Там будут идти работы по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии.

«Пассажирам, которые обычно доезжали из новой Москвы по Калужскому шоссе до «Теплого Стана», сейчас советуем доехать на автобусе до станции «Ольховая» Сокольнической линии – там не придется проезжать часть пути на компенсационном автобусе», – говорится в сообщении.

Жителям столичной Коммунарки вместо метро «Теплый Стан» лучше воспользоваться автобусами №№882 и 895к до станции «Коммунарка» «красной» ветки.

Горожане, которые живут около станции «Теплый Стан» могут добраться до станции «Тропарево» на автобусах №№144, 227, 281, 553 и 953. А автобус экспресс-маршрута №144 может также довезти пассажиров сразу в центр – он курсирует по Ленинскому проспекту через площадь Гагарина, станцию «Октябрьская» и до «Китай-города».

Кроме того, от проезда Карамзина через станцию подземки «Теплый Стан» до станции «Тропарево» запустят короткий маршрут №281к.

Еще от станции «Коньково» горожане смогут доехать до станции подземки «Юго-Западная» на автобусах №№196, 250, 361, 699, 827, а от «Беляево» до «Юго-Западной» – на автобусах №№261, 330, 404, 752. Также от метро «Беляево» до станции «Юго-Западная» планируют запустить маршрут №261к.

От станции метрополитена «Калужская» лучше всего добраться до метро «Чертановская» на автобусах №№28, 163, 784, 671. Еще между данными станциями будет запущен временный короткий маршрут №784к.

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