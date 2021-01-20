РИАМО - 20 янв. Курсы доллара и евро снижаются по отношению к рублю на торгах Московской биржи в среду, сообщает Газета.ru.

«Так, курс доллара опустился на 18 копеек, до 73,5 рублей. При этом курс евро упал на 11 копеек, до 89,22 рубля», — говорится в сообщении.

Основные факторы, влияющие на курс рубля — пандемия коронавируса и ситуация на нефтяном рынке.

Ранее эксперты журнала The Economist сообщили, что курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3%.