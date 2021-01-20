РИАМО - 20 янв. Кофе помогает обогатить организм кофеином, витаминами, минералами, линолевой кислотой и антиоксидантами, однако его нужно употреблять умеренно, сообщил врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

«Общепризнанная норма кофе – две-три чашки в день, хотя это все сугубо индивидуально. Главное – кофе не должен угнетать, приводить в состояние, когда возникают сонливость, головокружение и другие негативные явления», - сказал Арканников в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что, если переборщить с концентрацией кофе, то возбуждение перетечет в торможение.

По словам врача, кофе омолаживает организм за счет содержания антиоксидантов. Это основные вещества, которые связывают свободные радикалы.

«Свободные радикалы – химические соединения, которые мы получаем каждый день из негативной окружающей среды, при неправильном питании, при нервных срывах, стрессах. Все свободные радикалы, которые мы получаем извне, запускают процессы старения в нашем организме», - добавил Арканников.​