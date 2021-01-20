РИАМО - 20 янв. Резкое похолодание в России привело к увеличению продаж обогревателей, число покупок данной техники с 11 по 16 января выросло на 160%, пишет в среду газета «Известия».

Средний чек покупки стал больше на 28% и составил 930 рублей.

«Пик спроса на обогревательные приборы пришелся на выходные (16-17 января), когда установились более низкие температуры», - сказал представитель пресс-службы оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Кроме того, вырос спрос на снегоуборочную продукцию. Россияне стали покупать на 138% больше лопат, а средний чек на них увеличился на 17%. Количество приобретенных толкателей снега выросло на 96%, а средний чек составил порядка 1,1 тысячи рублей, что на 12% больше показателя 2020 года.

Также этой зимой россияне купили на 360% больше снегоуборщиков, а средний чек на данную технику вырос на 34% и составил 23,4 тысячи рублей.

Представитель компании «Платформа ОФД» подчеркнул, что климатическая техника в основном импортируется в страну, поэтому ее стоимость зависит от курса доллара.​​