РИАМО - 20 янв. За минувшие сутки в столице зафиксировали 2452 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев в городе достигло 900 894, сообщает московский оперштаб.

С начала прививочной кампании против коронавируса вакцинацию прошли порядка 200 тысяч москвичей. В столице работают 100 прививочных пунктов, а также выездные пункты вакцинации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе зафиксировано снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией на 30%.

В России за сутки выявлено 21 152 новых случая коронавируса, умерли 597 человек, а выздоровели после лечения 25 290 пациентов.

На территории РФ на сегодняшний день зарегистрировано 3 633 952 случая Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 67 220 смертей, выздоровело 3 027 316 человек.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- В России не планируют вводить Covid-паспорта. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Посетители столичного фудмолла «Депо» теперь могут сделать прививку от коронавируса. Желающим пройти вакцинацию необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

- Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале.

- Более 31 тыс человек сделали прививку от Covid‑19 в Подмосковье. Прививки делают отечественной вакциной «Спутник V».

- Россиянам с прививками от Covid‑19 разрешат выезжать за границу. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, те, кто сделали прививку от коронавируса, смогут преодолеть ряд существующих ограничений.

- За сутки в России зарегистрировали 21 152 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 994 больных. В Москве - 2 452.

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.