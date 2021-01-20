РИАМО - 20 янв. Ученикам 6-11 классов московских школ предложили принять участие в отборочном этапе олимпиады «Курчатов», ребятам нужно будет решать задачи по математике и физике, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Отборочный этап соревнования проходит онлайн до 14 февраля. На отправку ответов школьникам дается 24 часа», - говорится в сообщении.

Участникам нужно зарегистрироваться на сайте. На заключительный этап олимпиады попадут те, кто прошел отбор, а также победители и призеры финала прошлого года.

«Для подготовки на сайте олимпиады школьникам доступны задания прошлых лет», - отмечается в материале.

С 18 января в школах столицы возобновили очные занятия. Ранее учащиеся 6-11 классов учились удаленно из-за пандемии коронавируса.